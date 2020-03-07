عاجل-السماح بفتح المطاف لغير المعتمرين اعتبارا من فجر السبت

00:29 السبت 7 مارس 2020 (تصوير : بدر العتيبي) (تصوير : بدر العتيبي) أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور الأمر السامي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر السبت وفق الخطة المرسومة لذلك، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مشددا على حرص ومتابعة القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.



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