

بغداد 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم عن توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشرمن الشهر الحالي, وذلك حماية للعراقيين من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت, بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

وبيّن أن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.

// انتهى //

22:02ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق تعلن توقف المنافذ الحدودية مع إيران حتى الخامس عشر من الشهر الحالي بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.