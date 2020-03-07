السعودية اليوم / 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا



روما 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

سجلت إيطاليا 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية, مايرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883 .

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي " إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 233 بعد وفاة 36 شخصاً وأن 589 شخصاً ممن أصيبوا بالمرض في بادئ الأمر تعافوا تماماً في حين أن 567 شخصاً يخضعون للعلاج في وحدة الرعاية المكثفة .

يذكر أن إيطاليا هي البلد الأكثر تضرراً في أوروبا والثالث الأكثر تضرراً على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية.

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22:02ت م

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