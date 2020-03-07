السعودية اليوم / تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في الكاميرون



ياوندي 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة الكاميرونية عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا.

ولفتت ببيان صادر عن الوزارة إلى أن الحالة الثانية كانت لامرأة كاميرونية على اتصال بالحالة الأولى التي أعلن عنها أمس لرجل يبلغ من العمر 85 عامًا ويحمل الجنسية الفرنسية، حيث وصل إلى ياوندي في 24 من شهر فبراير الماضي، وتخضع الحالتان حاليًا للحجز الانفرادي في مستشفى ياوندي المركزي لتلقي العلاج.

وتعد الكاميرون الآن رابع دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى التي تتضرر من الفيروس بعد تأكد إصابة حالات في نيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، كما أعلنت جمهورية توغو أيضاً ظهور أول إصابة بفيروس كورونا لديها لتصبح خامس دولة تسجل إصابة بالفيروس.

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21:49ت م

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