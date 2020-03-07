السعودية اليوم / كلية المجتمع بالدمام تحتفي بتخريج طلابها الثلاثاء القادم



الدمام 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

تحتفل كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم الثلاثاء القادم، بتخريج الدفعة الخامسة عشرة مـن طلابها، وذلك في مقر الكلية بالدمام .

ونوه معالي رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، بالاهتمام الكبير الذي يلقاه التعليم بمختلف مؤسساته من القيادة الرشيدة التي تضع المؤسسات التعليمية ومنسوبيها أمام مسؤولياتهم الوطنية، المتمثلة في توظيف الإمكانات وتسخير المستجدات العلمية والتقنية والبحثية في تعزيز التنمية الصناعية والحضارية التي يشهدها وطننا الغالي، مشيداً بكلية المجتمع بالدمام وتميزها وريادتها لهذا النوع من التعليم الجامعي المتوسط، وتحقيق أهدافها في مجال التأهيل العلمي والتدريب العملي لطلابها مما عزز سمعة خريجيها في مختلف الشركات وجهات التوظيف والأوساط الأكاديمية.

من جانبه أشاد عميد كلية المجتمع بالدمام الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة بالمستوى العلمي والمهني للخريجين، حيث تلقوا تعليماً نوعياً مكثفاً وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية التي تطبق في الكليات والجامعات العالمية المماثلة، مشيراً إلى أن الكلية تركز في جميع برامجها التعليمية على التوازن بين النظرية والتطبيق بهدف تخريج الكوادر المؤهلة لمباشرة مهام الأعمال المختلفة في الشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بكل كفاءة واقتدار، كما أنها استطاعت أن تختط لها منهجية جديدة في التعليم الجامعي المتوسط تلبي احتياجات سوق العمل المحلية وتركز على إتقان الأعمال المهنية التخصصية بشكل يؤهل خريجيها للمنافسة في سوق العمل المحلية.

// انتهى//

21:45ت م

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