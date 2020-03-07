السعودية اليوم / مصرع 53 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في رواندا منذ شهر يناير



كيغالي 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

لقي 53 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 84 آخرون في أنحاء مختلفة من جمهورية رواندا، بسبب كوارث نجمت عن الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ شهر يناير من هذا العام.

وأكدت وزارة إدارة الطوارئ في تحديثها الخاص بالكوارث أمس أن 858 منزلاً و196 هكتارًا من المحاصيل و23 طريقًا و17 جسرًا و8 كنائس وغيرها تعرضت للتدمير، وأن الصواعق البرقية والفيضانات والعواصف المطيرة كأسباب رئيسة للوفيات.

ووفقًا لأرقام الوزارة لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم العام الماضي في كوارث مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات، بينما أصيب أكثر من 230 آخرين. وتضرر قرابة 5 آلاف منزل ودُمر أكثر من 9 آلاف هكتار من المزارع في نفس الفترة من العام الماضي.

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21:14ت م

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