السعودية اليوم / اختتام أعمال الدورة الرابعة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بموريتانيا



نواكشوط 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

اختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس أعمال الدورة الرابعة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية التي استمرت عدة أيام.

وناقشت الدورة تقريرًا يرصد مدى الإنجاز في التقارير الصادرة عن الدورة السابقة، كما اعتمد الأعضاء التقرير السنوي، والموازنة المالية لسنة 2020م.

وأكد الرئيس الدوري للمنظمة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد فال ولد بلال في كلمة له خلال اختتام أعمال الدورة أهمية التنسيق المشترك بين الإدارات الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني باعتبار هذه المنظمات رافدًا مهمًا في مجال العمليات الانتخابات، مشيدًا بالدور البارز للإعلام لما يقوم به من تثقيف وإرشاد وتنوير.

وأضاف أن المشاركين أكدوا أهمية وجود ميثاق شرف ينير الطريق للجميع، ويضمن معرفة كل طرف للدوري المنوط به أثناء العمليات الانتخابية.

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20:52ت م

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