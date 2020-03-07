التعليم تعلق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت وزارة التعليم التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان لها إنها تابعت وزارة التعليم مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد التي يرأسها معالي وزير الصحة وفقا للأمر السامي الكريم رقم (42874) وتاريخ 11/7/141هـ، والقاضي بتشكيل اللجنة وانطلاقا من حرص وزارة التعليم على السلامة الطلاب والطالبات، وفي ضوء ما قضيبه الأمر السامي الكريم بشأن اتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي مناطق أو مدن المملكة متى ما تطلب الموقف ذلك؛ فقد قرر معالي وزير التعليم تعليق الدراسة (مؤقتا) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة. وتنفيذا لقرار معالي وزير التعليم: فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي اجتماعا لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة، مايلي:

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– تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدريبية ومعهد وكلية المهام الوظيفية لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

– التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية، التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك

من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد. تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).

٣- توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة عين.

– كما وجه معالي الوزير معالي المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني ومعالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل للعمل على ما تضمنه القرار كل فيما يخصه.

ووزارة التعليم إذ تتمنى للجميع السلامة، تؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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