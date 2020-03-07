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الجمارك تنفي صلتها بالوافد المسيء للمملكة: لم يكن يعمل لدينا بشكل مباشر
تبين سوء أخلاقه فتم إنهاء علاقته بالعمل مباشرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الجمارك السعودية، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي تضمن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًّا في الجمارك السعودية، حيث أكدت الجمارك أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر.
وأضافت الجمارك أن هذا الوافد كان عمله عبر إحدى الشركات، كما تؤكد الجمارك أنه أثناء عمله اتضحت سوء أخلاقه مع زملائه في العمل وعدم مبالاته، الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في مايو 2018م، ولا توجد له أي علاقة تربطه حاليًّا بالعمل لدى الجمارك السعودية؛ لذا وجب التنويه.
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