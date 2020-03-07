فرض الحجر الصحي على الأسطول السادس للبحرية الأمريكية

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت القوات المسلحة الأمريكية فرض الحجر الصحي على الأسطول السادس للبحرية، بعد كل زيارة للموانئ الأوروبية لمدة 14 يومًا؛ بسبب مخاوف الإصابة بـ فيروس كورونا الجديد.

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وقال المتحدث باسم الأسطول كايل رينز: بالاشتراك مع الأساطيل الأخرى، حددنا فترة 14 يومًا قيد التنفيذ بين زيارات الموانئ للسماح للأطباء بمراقبة الطواقم.

الجدير بالذكر أن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية يعمل بشكل رئيسي في البحر الأبيض المتوسط، ويقوم برحلات منتظمة أيضًا إلى البحر الأسود وبحر البلطيق.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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