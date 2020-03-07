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الداخلية: قصر دخول القادمين من الإمارات والكويت والبحرين على 3 مطارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قررت حكومة المملكة اتخاذ ثلاثة إجراءات وقائية واحترازية أوصت بها الجهات الصحية المختصة، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد (covid 19) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، أبرزها قصر دخول القادمين من الإمارات والكويت والبحرين موقتا على مطارات الرياض وجدة والدمام، وفقا لما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

الإجراءات الثلاثة:

01 قصر الدخول إلى المملكة موقتا للقادمين من دول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في مطارات:

- الملك خالد الدولي بالرياض

- الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

- الملك فهد الدولي بالدمام

يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورا.

بالنسبة لدخول السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث، فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الـ 11:55 مساء السبت 12 رجب الموافق 7 مارس 2020.

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02 على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية، أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بالفيروس. ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ14 يوما السابقة لدخوله المملكة.

على الناقل الجوي التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الـ 24 ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

03 تحدد سفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول المشار إليها في البند (ثانيا) مختبرات محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

واستثنى المصدر من الإجراءات السابقة الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناء على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة.

كيف تعاملت السعودية مع الفيروس؟