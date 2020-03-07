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شؤون الحرمين: سواتر المطاف لحماية الكعبة وتنظيم حركة الطائفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

فيما صدر أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر أمس وفق الخطة المرسومة، طبقا لما أعلن عنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتا إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

إلى ذلك وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ساترين حول الكعبة المشرفة، وذلك من أجل حمايتها من اللمس ومنع الوصول إليها من قبل الطائفين.

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وأوضحت الرئاسة لـ»مكة» أن وضع الساتر الأول هدفه حماية الكعبة المشرفة وثوبها والحجر الأسود والمقام، وضمان عدم الوصول إليها، والآخر الذي يبعد عن الساتر الأول 10 أمتار هدفه توسيع الدائرة حول الكعبة المشرفة وبالتالي تباعد الطائفين أثناء الطواف.

الساتر الأول:

ارتفاعه: 2,60 م

مصنوع من خشب الأبلكاش المجلد

الساتر الثاني: