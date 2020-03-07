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السعودية للكهرباء» تمكن 250 طالبا تقنيا من مهارات الحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قدم فريق مبادرة «قادة الغد بلغة القرآن» التابع للشركة السعودية للكهرباء ورشة عمل بعنوان «قادة الغد»، وذلك استمرارا لما تقدمه الشركة من مبادرات في ملتقى مكة الثقافي الرابع لعام 1441، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة. وعقدت ورشة العمل في الكلية التقنية للبنين بمشاركة 250 طالبا من طلاب الكلية بمختلف تخصصاتها، حيث أعد الورشة وقدمها كوادر سعودية من منسوبي «السعودية للكهرباء». وتهدف الشركة من خلال هذه الورش إلى تطوير وتنمية مهارات المشاركين في مجالات الخطابة والحوار، وتمكين اللغة العربية ودعمها بهذه المهارات.



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