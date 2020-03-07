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15 مارس بدء استقبال رخص البناء والأنشطة التجارية جنوب العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني أمس، عن بدء استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية في منطقة جنوب العلا، ابتداء من 15 مارس 2020.

وأعلن المدني عن تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج التنمية الحضرية والعمرانية في جنوب العلا، والتي ستكون المحطة الأولى للبدء في مشروع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمحافظة وفق المخطط الشامل ورؤية العلا التي دشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان.

12 مبدأ

وتستند هذه المرحلة على مبادئ التنمية التي أعلن عنها في ميثاق العلا، نحو الطبيعة والتراث والبيئة، والتي تضع أهالي وسكان محافظة العلا في محور مبادرات الهيئة، ومرتكزا رئيسيا للنمو الاقتصاد: والتي ترتكز على 12 مبدأ أساسيا هي حماية وحفظ التراث الطبيعي والإنساني، والاحتفاء بوجهة سياحية عالمية للتراث والثقافة والفنون، والعناية باستدامة البيئة والحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن الزراعي، وتطوير السياحة المستدامة، وإدخال وسائل النقل والمواصلات المتسقة مع البيئة، وتنمية وإحياء المناطق الحضرية والعمرانية، وتمكين المجتمع المحلي، وتهيئة بنية تحتية مبتكرة وإدراج أنظمة الأمن والسلامة المتقدمة والذكية وتصميم بيئات عمل ومنتجات وأنظمة آمنة وصحية ضمن إطار الاقتصاد الدائري واعتماد منهجية التصميم الاستباقي.

استوديو للتصميم

كما ستدشن الهيئة استوديو خاص للتصميم المعماري بإشراف فريق التخطيط في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لدعم التوعية بالإرشادات الجديدة للتصميم والبناء المعماري، وتقديم خدمات استشارية لأهالي العلا.

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وستضم المرحلة الأولى من استقبال طلبات رخص البناء والأنشطة التجارية أجزاء من أحياء العزيزية والسلام ومخطط منح (ب) بجنوب المحافظة، وهي المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية. وسيسمح لملاك الأراضي في تلك المنطقة ببناء عقارات سكنية أو تجارية.

ضوابط واضحة

وقال المدني «ماضون بتوجيهات الأمير محمد بن سلمان في تطوير العلا وتطوير الإنسان والمكان وفق ضوابط وقواعد واضحة لدينا. وتتطور العلا يوما بعد يوم بمتابعة مباشرة من محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله ويعيش الأهالي هذا التطور معنا منذ الانطلاقة، إذ عملت الهيئة على رفع مهارات نحو 3500 فرد من أهالي المحافظة واستحداث أكثر من 900 وظيفة في مجال السياحة والبرامج التدريبية النوعية».

مدينة متطورة

وأضاف المدني «نعمل على أن تكون العلا نموذجا لمدينة متطورة سياحيا واقتصاديا وإنسانيا وحلم وهدف يحتذى به». وستشمل المخططات الرئيسية وبرنامج التطوير في المحافظة مسارات متعددة تستهدف البنية التحتية والاتصالات وأنظمة النقل بالإضافة لرفع جودة الحياة ومستوى الخدمات التي تقدم لمواطن والسائح على السواء. وسيصاحب ذلك توفير فرص تدريبية ووظيفية جديدة في القطاعات التي تخدم التوجه الاستراتيجي للمحافظة.

توسعة المطار

واستكملت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطوير المرحلة الأولى من البنية التحتية السياحية للمحافظة من خلال توسعة مطار العلا لاستقبال 400 ألف مسافر سنويا، حيث يتسع مدرج الطائرات الجديد لنحو 15 طائرة لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة.

المرحلة الأولى ستضم: