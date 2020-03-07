شكرا لقرائتكم خبر

مؤتمر يناقش أحدث التقنيات في علاج الحوادث والحالات الحرجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بدأت بمدينة الرياض أمس فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثالث عشر للجمعية السعودية للجراحة العامة، برعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ورش العمل والدورات التدريبية، الذي شارك بها أكثر من 150 مشاركا قدمها نخبة من الأطباء المختصين في طب جراحات الحوادث والحالات الحرجة.

ونوقش خلال ورش العمل السياسات والإجراءات المتقدمة في هذا المجال من الجراحات المهمة، واستخدامات أحدث التقنيات في علاج الحوادث والحالات الحرجة.

وجرى التدريب على مهارة واتخاد القرارات الطبية في جراحات الحوادث والحالات الحرجة، وطرق استقبال وفرز حالات الحوادث والإصابات في الطوارئ المبنية على البراهين.

Advertisements

ويعقد مؤتمر الجمعية السعودية للجراحة العامة الثالث عشر خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2020 بعنوان «آخر مستجدات في جراحات الحوادث والحالات الحرجة»، خمس ورش عمل للتعريف عن آخر المستجدات بخبرات عالمية ومحلية مختصة.

وستقدم جلسات علمية الأحد والاثنين 8 - 9 مارس بفندق الرياض كروان بلازا، حيث يتضمن اليوم الثاني محاضرات علمية وحفل الافتتاح للمؤتمر، وتكريم وفاء وعرفان لبعض الجراحين الذين قدموا سيرة رائعة وعملا دؤوبا في خدمة مرضى الجراحة العامة والحالات الحرجة، كما سيشهد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للجمعية السعودية للجراحة العامة، أما اليوم الثالث يشتمل على محاضرات علمية لمناقشة عن آخر المستجدات الحديثة للتعامل مع جراحات الحوادث والحالات الحرجة وبعدها تختتم بالتوصيات.

يذكر أن المؤتمر مصاحب لمعرض يشتمل على مشاركة القطاعات والشركات المقدمة للخدمات الطبية وأحدث التقنيات التي من أجلها تسهل التعامل مع مثل هذه الحالات الجراحية، وكذلك عرض لأكثر من عشرين بحثا وملصقا علميا محكما مقدما من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

نوقش خلال ورش العمل: