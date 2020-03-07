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إحباط تهريب 8 أطنان حشيش والقبض على 3794 مهربا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أحبطت قوات حرس الحدود تهريب نحو 8 أطنان حشيش والقبض على 3794 شخصا تورطوا في محاولات تهريبها خلال الأشهر الـ6 الماضية، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة، وإحالتهم وما ضبط بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في بيانه أمس أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، أسفرت عن ضبط تلك الكميات خلال الفترة من غرة محرم الماضي إلى 30 جمادى الآخرة، مبينا أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية 479 شخصا من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم 369 شخصا جرى إنقاذهم في البحر، و110 أشخاص أنقذوا على البر.

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