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5 معايير لقياس تقدم العالم في مؤشرات البعد البيئي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

لأهمية البيئة الكبيرة في استقرار العامل ومكافحة الاحترار وتأثير المناخ إضافة إلى السيطرة على انبعاثات الكربون، فضلا عن معرفة ومراقبة تقدم العالم في الاهتمام بالمؤشرات، قدمت الأمم المتحدة توضيحا لمدى التقدم وعلاقته بالبيانات المتوفرة.

معايير المؤشر

1 يمثل تغييرا في الحالة في اتجاه إيجابي بين 2000 و2017 (لا يعني أنه سيتم تحقيق هدف التنمية).

2 يمثل كل تغيير سلبي أو إيجابي بسيط في هذا المؤشر بين 2000 و2017.

4 تتوفر بعض البيانات، لكن ليست كافية لتحليل التغييرات مع مرور الوقت.

5 لاتتوفر أي بيانات

المؤشر (تقييم المؤشر)

الهدف 1: القضاء على الفقر

حيازة الأرض

الكوارث - الأشخاص المتضررون

الكوارث - الخسارة الاقتصادية

الكوارث - استراتيجيات الحد من المخاطر

الكوارث - الحد من المخاطر للحكومة المحلية

الهدف 2: الأمن الغذائي

الممارسات الزراعية المستدامة

تأمين الموارد الوراثية للأغذية

السلالات المحلية للزراعة

الهدف 3: الصحة

وفيات نتيجة تلوث الهواء

الوفيات المرتبطة بالمياه

تسمم غير مقصود (1)

الهدف 4: التعليم ذوالجودة

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التعليم من أجل التنمية المستدامة

الهدف 5: الجنس

النساء صاحبات الأراضي الزراعية

الهدف 6: المياه

المياه الصالحة للشرب

معالجة مياه الصرف الصحي

جودة المياه

كفاءة استخدام المياه

ضغط الماء

إدارة الموارد المائية

التعاون في مجال المياه

النظم البيئية ذات الصلة بالمياه

الاستثمار في المياه والصرف الصحي

إدارة المياه المحلية

الهدف 7: الطاقة

الاعتماد على الوقود النظيف

طاقة متجددة

كثافة الطاقة

أبحاث الطاقة النظيفة والتكنولوجيا

الاستثمار في كفاءة الطاقة

الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي

البصمة المادية

استهلاك المواد المحلية

العمالة في السياحة المستدامة

الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

الهدف 10: عدم المساواة

لا يمثل البعد البيئي في الهدف 10

الهدف 11: المدن والمجتمعات

الوصول إلى وسائل النقل العام

استهلاك الأراضي

التخطيط الحضري

الاستثمار في التراث الثقافي والطبيعي

الكوارث: الأشخاص المتضررون

الكوارث: الخسارة الاقتصادية

الإدارة الحضرية للنفايات الصلبة

تلوث الهواء المحيط

الأراضي العامة في المدن

الحد من مخاطر الكوارث للحكومة المحلية

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث

المساعدة المالية لأقل البلدان نموا

الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدام

خطط عمل للاستدامة

البصمة المادية

استهلاك المواد المحلية

فقدان الطعام

المعلومات المنقولة بموجب اتفاقيات المواد الكيميائية والنفايات توليد النفايات الخطرة

إعادة التدوير

تقارير الاستدامة للشركات

المشتريات العامة المستدامة

التعليم من أجل أنماط الحياة المستدامة

البحث عن أنماط الحياة المستدامة

استراتيجيات السياحة المستدامة

إعانات الوقود الأحفوري

الهدف 13: العمل المناخي

الكوارث: الأشخاص المتضررون (1)

استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث (4)

الحد من مخاطر الكوارث للحكومة المحلية (4)

خطط عمل تغير المناخ (5)

تغير المناخ في التعليم (5)

النُهج المجتمعية لتغير المناخ (5)

تعبئة الموارد للعمل المناخي (5)

دعم العمل المناخي لأقل البلدان نموا (5)

الهدف 14: المحيطات

التلوث البحري والتخثث الساحلي

إدارة المناطق البحرية

تحمض المحيطات (5)

الأرصدة السمكية المستدامة

المناطق البحرية المحمية

تنظيم الصيد

دعم مصايد الأسماك

الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا المعرفة العلمية والقدرة البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية

أدوات للحفظ والاستخدام المستدام للمحيطات ومواردها

الهدف 15: الأرض والتنوع البيولوجي

مناطق الغابات

حماية مناطق التنوع البيولوجي الرئيسة

معدل التغير السنوي في مساحة الغابات

تدهور الأراضي

المناطق المحمية الجبلية

غطاء الجبل الأخضر

الأنواع المهددة بالانقراض

استراتيجيات لتقاسم فوائد التنوع البيولوجي

الاتجار في الحيوانات البرية المسلوقة أو غير المشروعة

استراتيجيات لمنع الأنواع الغريبة الغازية

التقدم نحو هدف أيشي للتنوع البيولوجي

الاستثمار في التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية

الاستثمار في الغابات المستدامة

الحماية ضد الصيد الجائر والاتجار والتجارة

الهدف 16: السلام والعدالة

المشاركة في الحكم العالمي

الهدف 17: الشراكات ووسائل التنفيذ