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طلبة الإعلام بأم القرى يتعرفون على مهارات الاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبد الله الطبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة شدد عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام د. فؤاد بوقس على أهمية إكساب طلبة الإعلام والعلاقات العامة بصفة خاصة المهارات المطلوبة من خلال الممارسة العملية وتطبيقها ميدانيًا مضيفا أن الزيارات المعرفية لأقسام ادارة الاتصال المؤسسي بالقطاعات والجهات تعزز هذا الجانب لديهم ، مؤكدًا أن المهارات المطلوبة لطالب الإعلام هي مهارة الكتابة الخبرية ومهارات المراسم والبروتوكول إضافة إلى الألمام بمهارات التفكير المتطور والتفكير النقدي وغيرها من المهارات الأخرى جاء ذلك خلال جولة تعريفية قام بها لطلبة قسم العلاقات العامة على ادارة الاتصال المؤسسي بمدينة الملك عبد الله الطبية. وتعرف الطلبة خلال زيارتهم لإدارة الاتصال المؤسسي بالمدينة من خلال مديرها أ. حاتم المسعودي على معايير التسويق والاتصال وطرق التسويق للمنشأة واهداف العمل الاعلامي والمعايير المهنية لذلك وكذلك الأدوار المعرفية للعمل الاعلامي وأهميته في المنشأت الصحية. يذكر أن ادارة الاتصال المؤسسي والتسويق بمدينة الملك عبد الله تعد من الإدارات المميزة والقوية في هذا الجانب وساهمت بالعديد من المبادرات الهادفة والبناءة، وبلغ عدد الطلبة المشاركين 20 طالباً وتاتي هذه الزيارات في إطار الشراكات المجتمعية والمعرفية.



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