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تعزيز الإجراءات الوقائية بالمسجد النبوي لمنع انتقال الفيروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة فيصل بن سلمان، أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ورفع الجاهزية في المسجد النبوي الشريف من خلال التنسيق والمتابعة للإجراءات المتغيرة وفق المستجدات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجلسة الأولى للجنة الحج والزيارة بالمنطقة لعام 1441هـ، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد النبوي الشريف لخدمة مرتاديه.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات عن الوضع الصحي في المنطقة، إضافة إلى مناقشة البرامج التي تنفذها الجهات الحكومية والاستعدادات والجاهزية ودور مركز القيادة والتحكم في متابعة جميع الإجراءات والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية والمستلزمات الوقائية وإدارة السعة السريرية بكفاءة عالية، إضافة إلى تمركز فرق الفرز في المنافذ الجوية والبرية لتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.

واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على التدابير الوقائية التي تطبقها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمصلين، والالتزام بتوصيات الجهات الصحية.