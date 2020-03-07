128 مواطنا أفصحوا عن وجودهم في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن وجودهم في إيران حتى أمس بلغ 128 مواطنا.
وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم، مهيبة بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن وجودهم والتواصل مع 937 حتى نهاية يوم أمس والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والالتزام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
ودعت المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام. ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.
المفصحون عن وجودهم في إيران 128مواطنا منهم:
- 26 موجودون حاليا داخل المملكة
- 95 موجودون حاليا في إيران
- 7 موجودون حاليا في دول أخرى
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