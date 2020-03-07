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تدريب منسوبي سجون الشرقية على لغة الإشارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

نظم نادي الصم بالمنطقة الشرقية البرنامج التدريبي الأول في لغة الإشارة، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة، وذلك ضمن مبادرة «إشارتي» التي تؤكد ضرورة تدريب منسوبي القطاعات الحكومية على لغة الإشارة خدمة للصم وتسهيل عملية التواصل معهم.

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وأكد رئيس نادي الصم بالمنطقة سعيد الباحص، أهمية البرنامج الذي استمر لمدة يومين بمشاركة نحو 35 من منسوبي إدارة السجون بالمنطقة، بتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لجميع الجهات الحكومية ليكونوا مؤهلين لاستقبال الصم من المواطنين والمقيمين كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير جميع وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

من جانبه، نوه مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بجهود نادي الصم بالمنطقة لتنفيذ هذا البرنامج الذي يهدف إلى تقديم الخدمة بشكل إيجابي لفئة الصم، حيث تعمل إدارة السجون على تطوير برامجها التدريبية لجميع منسوبيها وتأهيلهم وتدريبهم للتعامل مع هذه الفئة الغالية من خلال البرنامج التدريبي في لغة الإشارة.

وأشار إلى أن تبني إدارة السجون لهذه المبادرة في التدريب وتعميمها يعد خطوة ناجحة نحو إشراك الأصم مع المجتمع والتفاعل مع متطلباته ومعرفة احتياجاته وفهم ما لديه. يذكر أن النادي يفتح أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية ويقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وتنمية مهاراتهم بهدف السعي لخدمة المجتمع.