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تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لمواطنتين قادمتين من إيران والعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت نتائج مخبرية أمس إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن وجودها في إيران، والأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

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وأوضحت وزارة الصحة أنه وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد نقلا فور وصولهما للمنفذ مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس ونقلهما على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.