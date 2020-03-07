، طموحات "وزير الإعلام المكلف" في رسالته لمنسوبي وزارته.. تعرَّف عليها ،

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وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رسالة إلى منسوبي وزارة الإعلام، قال فيها: "أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا بينكم اليوم؛ لنعمل سوية على تطوير منظومة الإعلام السعودي؛ لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة من طموحات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات".
وأضاف الوزير القصبي قائلاً: "على عاتقنا حمل كبير، ومسؤولية مضاعفة، وثقتي بالله ثم بكم لا حدود لها، وسنتمكن -بعون الله- سوية من رسم ملامح المستقبل لإعلام سعودي متطور، يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع".
وقال الوزير القصبي: "يسرني تلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا القطاع المهم، والنهوض به، والتكرم بإرسالها إلى بريدي الإلكتروني [email protected]، وستكون محل اهتمامي الشخصي".وزارة الإعلام وزير الإعلام ماجد القصبي
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 08:23 PM
قال: "على عاتقنا حِمل كبير ومسؤولية مضاعفة"
وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رسالة إلى منسوبي وزارة الإعلام، قال فيها: "أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا بينكم اليوم؛ لنعمل سوية على تطوير منظومة الإعلام السعودي؛ لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة من طموحات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات".
وأضاف الوزير القصبي قائلاً: "على عاتقنا حمل كبير، ومسؤولية مضاعفة، وثقتي بالله ثم بكم لا حدود لها، وسنتمكن -بعون الله- سوية من رسم ملامح المستقبل لإعلام سعودي متطور، يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع".
وقال الوزير القصبي: "يسرني تلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا القطاع المهم، والنهوض به، والتكرم بإرسالها إلى بريدي الإلكتروني [email protected]، وستكون محل اهتمامي الشخصي".
، طموحات "وزير الإعلام المكلف" في رسالته لمنسوبي وزارته.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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