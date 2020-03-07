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تسببت أفواج من طائر "الخُفاش" تتكاثر حول المبنى المهجور، والذي كان مقرًا في السابق لنادي وج الرياضي بحي القمرية، في نشوء القلق لدى السُكان المجاورين، في حين تزايدت بلاغاتهم للجهة المختصة، ويطلبون وجودهم للقضاء عليها؛ خوفًا من أن تُلحق بهم الضرر وذلك بنقلها لبعض الأمراض.
وقد رُصدت تلك "الخفافيش" ميتة، وتزيد أعدادها عند مقر النادي القديم، والذي أصبح بؤرة أمراض من تكاثر الخفافيش التي اتخذته مسكنًا لها، كذلك منبعًا للحشرات والكلاب الضالة.
أحد السُكان المجاورين رصد ذلك الواقع، مُناشدًا عبر "الخليج 365" الأمانة في الطائف بمتابعة الموقع بعد البلاغ رقم 0000995371 الذي أورده لمكافحة الطيور والحيوانات العقورة في بلاغٍ على بلدي 940، لاتخاذ الإجراءات لتخليصهم من تلك الطيور المُفزعة وتكاثرها، خوفًا من أن تنقل أمراضًا لديهم قد يصعب علاجها.
الطائف الخفافيش
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 08:03 PM
طيور مُفزعة تتكاثر حول مبنى مهجور والخوف من تفشي الأمراض"الخفافيش" تُقلق سكان "قمرية" الطائف.. والسكان يناشدون اتخاذ إجراءات
تسببت أفواج من طائر "الخُفاش" تتكاثر حول المبنى المهجور، والذي كان مقرًا في السابق لنادي وج الرياضي بحي القمرية، في نشوء القلق لدى السُكان المجاورين، في حين تزايدت بلاغاتهم للجهة المختصة، ويطلبون وجودهم للقضاء عليها؛ خوفًا من أن تُلحق بهم الضرر وذلك بنقلها لبعض الأمراض.
وقد رُصدت تلك "الخفافيش" ميتة، وتزيد أعدادها عند مقر النادي القديم، والذي أصبح بؤرة أمراض من تكاثر الخفافيش التي اتخذته مسكنًا لها، كذلك منبعًا للحشرات والكلاب الضالة.
أحد السُكان المجاورين رصد ذلك الواقع، مُناشدًا عبر "الخليج 365" الأمانة في الطائف بمتابعة الموقع بعد البلاغ رقم 0000995371 الذي أورده لمكافحة الطيور والحيوانات العقورة في بلاغٍ على بلدي 940، لاتخاذ الإجراءات لتخليصهم من تلك الطيور المُفزعة وتكاثرها، خوفًا من أن تنقل أمراضًا لديهم قد يصعب علاجها.
، "الخفافيش" تُقلق سكان "قمرية" الطائف.. والسكان يناشدون اتخاذ إجراءات ،
المصدر : الخليج 365
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