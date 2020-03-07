شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض ضخمة في ساحات الحرم المكي .. ومفاجأة بشأن ماورد فيها بقرار رسمي من السلطات السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحة مكة المكرمة، وبالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواد توعوية عن فيروس كورونا الجديد على الشاشات المنتشرة في ساحات الحرم المكي الشريف، تتضمن أهم الإرشادات والنصائح التوعوية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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وأكدت الصحة أهمية التزام جميع أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

وقررت السعودية، الأربعاء، تعليق العمرة مؤقتا للسعوديين والمقيمين في المملكة، انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية: "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا".