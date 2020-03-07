أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق اندلع في حي الخليج بسبب شاحن جوال.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني: «أخمد مدني بيشة حريقًا اندلع في غرفة بمنزل في حي الخليج»، لافتًا إلى أن سبب الحريق يرجع إلى تماس كهربائي في شاحن جهاز الجوال.
وأكد الدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق دون أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شاحن جوال يتسبب في إشعال النيران بحي الخليج.. والدفاع المدني يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.