بالصور.. شاحن جوال يتسبب في إشعال النيران بحي الخليج.. والدفاع المدني يتدخل

أعلن الدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق اندلع في حي الخليج بسبب شاحن جوال.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني: «أخمد مدني بيشة حريقًا اندلع في غرفة بمنزل في حي الخليج»، لافتًا إلى أن سبب الحريق يرجع إلى تماس كهربائي في شاحن جهاز الجوال.

وأكد الدفاع المدني أنه تم إخماد الحريق دون أي إصابات.