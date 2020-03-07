لمحاصرة كورونا.. 4 إجراءات احترازية من «البريد السعودي»

اتخذ البريد السعودي عددًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ‫فيروس كورونا المستجد. واشتملت الإجراءات,التي كشف عنها «البريد السعودي»,إيقاف العمل مؤقتًا بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين,إضافةً إلى الإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية,وخارج الدوام. كما قرر البريد,إيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين,وكذلك استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي. Advertisements اقرأ أيضًا: بسبب كورونا.. النيابة العامة توقف العمل بنظام البصمة للموظفين «الصحة» توضح الموقف الراهن للمصابين السبعة بفيروس «كورونا المستجد»

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