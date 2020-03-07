«مدني حائل» يحذر من التقلبات الجوية على مستوى محافظات المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

وجاء هذا التحذير، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من الرؤية الأفقية على معظم أنحاء المملكة، اليوم السبت.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك القصيم، الرياض، حائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

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