شاهد.. بدعم التحالف الجيش اليمني يدمر القدرات الحوثية بمأرب والجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من تدمير القدرات الحوثية والقضاء على عناصره الإرهابية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعم التحالف قدرات الجيش اليمني، في دَكِّ معاقل الحوثي في جبهات «مأرب، الجوف».