بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم مساعداته الإنسانية والطبية للمحتاجين بدول العالم

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية,مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال فصل الشتاء بمختلف المناطق اللبنانية.

وقام المركز -بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية- بتأمين البطانيات والسترات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات,التي استفاد منها 21 ألفًا و509 أفراد من مختلف الجنسيات.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج من كافة دول العالم دون تمييز.

فيما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز,تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية 3 آلاف و280 مستفيدًا,وعيادة التحصين 17 شخصًا,وعيادة الجراحة والتضميد 261 فردًا,وعيادة الولادة 11 حالة,وقسم التوعية والتثقيف 1021 شخصًا,وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين,وعيادة الصحة الإنجابية 241 مريضًا,وقسم التغذية العلاجية 107 حالات,وقسم الرعايا الصحية 1200 مريض.

كما أُجري الفحص المخبري لـ3 آلاف و714 مريضًا,وصُرفت الأدوية لـ4 آلاف و466 مريضًا,واستقبل قسم التنويم 23 مستفيدًا,وراجع قسم تخطيط القلب 10 حالات,وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا.

وواصل «إغاثي الملك سلمان» -بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال الأسبوع الماضي- تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس 2020م,ضخ 297 ألف لتر مياه صحية للخزانات,وضخ 338 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات,ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

فيما أجرت الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمدينة برازفيل في جمهورية الكونغو,بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية منذ بدء الحملة حتى اليوم الرابع؛ الكشف على 4 آلاف و656 حالة,و336 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء,ووزعت 661 نظارة طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًّا.

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وتأتي هذه الحملة الطبية ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان المحتاجة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود,وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي.

كما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 11 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتنوَّعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها,وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية. ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

وقدم مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية,وبالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية؛ وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 4 مارس.

وراجع قسم الطوارئ 703 مستفيدين,وقسم الباطنة 312 شخصًا,وعيادة الصحة الإنجابية 59 مستفيدًا,وقسم المصابين بالأوبئة 465 مريضًا,وقسم نقل الدم 3 مراجعين,وعيادة الجراحة والتضميد 84 فردًا,فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 713 شخصًا,وقسم الإحالة الطبية 17 مريضًا,وقسم التوعية والتثقيف 1651 مستفيدًا,وقسم الخدمات التمريضية 721 مستفيدًا وصرفت الأدوية لـ1683 فردًا.

وفي منطقة أبو قرون بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم السودانية,وزع المركز -بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية,أمس- 350 سلة غذائية,استفاد منها 2100 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز,للشعب السوداني الشقيق.