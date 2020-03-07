بالصور.. أمير الرياض يتفقد «ملتقى الأسر المنتجة» بوادي الدواسر

تفقّد أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، «ملتقى الأسر المنتجة»، المقام حاليًا ضمن فعاليات «مهرجان ليالينا للسياحة» بمحافظة وادي الدواسر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمير المنطقة مؤخرًا إلى محافظة وادي الدواسر، وكان في استقباله بمقر المهرجان كل من رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، ومدير عام السياحة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الحسن، ورئيس بلدية المحافظة صالح السليس، إضافة إلى مدير مكتب السياحة بالمحافظة متعب بن مترك بن قويد، وأعضاء لجنة التنمية السياحية بوادي الدواسر.

وخلال الجولة، استمع أمير المنطقة إلى شرح من الرئيس التنفيذي للمهرجان ظافر بن علي بن سويد، عن فعاليات الملتقى، التي شملت عرض منتجات العديد من الأسر المنتجة بالمحافظة والقرية التراثية، وعرضًا لهواة الصقور والفروسية وركوب الخيل، وعرضًا للسيارات القديمة، إضافة إلى معرض للموروث الشعبي وبعض الفنون الفلكورية بالمحافظة ومنها العرضة السعودية ومواويل الفلاحين. كما شملت فعاليات الملتقى عروضًا لبعض الجهات الحكومية.

من جهته، رفع محافظ وادي الدواسر، الشكر لأمير المنطقة على تشريفه فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن حضوره تلك الفعاليات السياحية أكبر داعم ومشجع لأبنائه المشاركين ولبرامج السياحة بالمحافظة.

وقد رافق، أمير المنطقة في جولته كل من مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبد العزيز العريفي، والمشرف العام على المراسم فيصل بن سعد السديري، ومدير الشؤون الخاصة لأمير منطقة الرياض محمد بن معيض القحطاني، وأمين مجلس المنطقة المكلف عادل الحمدان، وعدد من مديري العموم بالمنطقة.