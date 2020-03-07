900 مستفيد من برنامج جامعة الملك خالد الصحي والتوعوي الثامن بالحرجة

نفذت جامعة الملك خالد، عددًا من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية والبرامج الصحية خلال الأسبوع الأول من فعاليات البرنامج الصحي والتثقيفي والتوعوي الثامن، الذي تنظمه الجامعة في محافظة الحرجة، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عدد من الإدارات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل؛ أن البرامج المنفذة استهدفت أفراد المجتمع المحلي، وموظفي وموظفات الإدارات الحكومية، والطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم، واستفاد منها أكثر من 780 شخصًا في الجانب التوعوي والتثقيفي، فيما تمت معاينة أكثر من 133 مريضًا في عيادات البرنامج الصحية.

من جانبه، قدم وكيل كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور عبدالرحمن الحازمي، ضمن البرنامج، محاضرة بعنوان «دور الشباب في حماية الوطن»؛ وذلك بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع بكلية العلوم والآداب بظهران الجنوب؛ حيث سلطت المحاضرة الضوء على دور الشباب في تمثيل الوجه المشرق؛ لكونهم يمثلون جانب قوتها ومحور تطورها.

فيما قدم عدد من أساتذة الجامعة دورة تدريبية منها «الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي وأثر ذلك على المستوى العلمي» بالتعاون مع كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة.

Advertisements

وتناولت الدورة أهمية الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي، وبيان أثرهما الفعال في المؤسسات التربوية وفي مستوى الطالبات، وإيضاح دور المعلمة في تحقيق الانضباط المدرسي، إضافة إلى دورة بعنوان «الفيزياء والتجارب العملية».

كما شارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تقديم العديد من المحاضرات التوعوية؛ منها «المناعة في حياتنا»، و«الحشرات ناقلات الأمراض»، و«برنامج علوم الحياة»، ومحاضرة «كما ربياني صغيرًا»، التي استفاد منها أكثر من 680 شخصًا.

فيما شارك عدد من الأطباء السعوديين من تخصصات مختلفة من خارج الجامعة في تقديم الخدمات الطبية في البرنامج الصحي؛ حيث عاين استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحة أورام الرأس والرقبة في عيادة الكشف، أكثر من 35 مريضًا، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الملك سعود ومدينة الملك فهد الطبية، فيما استقبل استشاري الأنف والأذن والحنجرة أكثر من 43 مريضًا، واستقبل استشاري الباطنة والغدد الصماء 55 مريضًا في عيادة الكشف بمستشفى الحرجة العام، بالتعاون مع مستشفى خميس مشيط العام.