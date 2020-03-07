السعودية اليوم / منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية يثمن الخطوات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بوقف تأشيرات العمرة



دكار 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

ثمَن منتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية الخطوات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود - حفظه الله - بوقف تأشيرات العمرة، حفاظًا على صحة وأرواح الزوار والمعتمرين من انتشار فيروس" كورونا".

جاء ذلك في بيان باسم " إعلان دكار" صدر في ختام أعمال الدورة الرابعة لمنتدى منظمات المجتمع المدني بالدول الإسلامية، الذي انعقد بمقر مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية دكار، تحت رعاية فخامة الرئيس السنغالي ماكي صال، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال، فهد بن علي الدوسري، وعددًا من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى السنغال.

وتضمن "إعلان دكار" توصيات تنبه إلى خطورة المرحلة وما تتطلبه من مضاعفة توحيد الجهود للتصدي لاستهداف وحدة الأمة ودور مؤسساتها الجامعة، ودعم منظمة التعاون الإسلامي كمرجعية عامة لكل الدول الإسلامية في حفظ تماسك الأمة ورعاية مصالحها، وفي تنسيق جهود التعاون الإسلامي على مستوى الدول الأعضاء.

كما أكدت التوصيات على أهمية المؤسسات الدينية العريقة كالأزهر الشريف والزيتونة والقرويين وغيرها، ممن أسهم في حفظ التراث الإسلامي، ورفض قبول إنشاء كيانات بديلة للمنظمات السياسية والاقتصادية والثقافية الإسلامية القائمة، أو تفكيك دول إسلامية قائمة وتهديد وحدتها، إلى جانب العمل على تفعيل القرار رقم 12/39 أت المتخذ من قبل وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي أقر منح المنظمات الأهلية في الدول الأعضاء الصفة الاستشارية لدى المنظمة.

ودعت إلى أهمية النظر في وضع الأقليات المسلمة في الدول الغير مسلمة وتحفيز التعاون معها بما يحقق منافعها وسلامتها في مجتمعاتها، منوهًا بأهمية اعتماد إستراتيجية إعلامية لمكافحة الإسلام فوبيا.

وشددت التوصيات على ضرورة عرض هذا الإعلان على حكومات الدول العربية والإفريقية والإسلامية من خلال منظماتهم المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة لتعميق مضامينه.

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18:59ت م

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