السعودية اليوم / لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا تعقد اجتماعها السابع عشر



الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم, اجتماعها السابع عشر برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة, حيث أطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها.

ونوه أعضاء اللجنة بأهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

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18:55ت م

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