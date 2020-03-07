شكرا لقرائتكم خبر عن 117 كادر صحي بالمنافذ الحدودية للكشف على العائدين من الدول الموبؤة والان نبدء بالتفاصيل

يواصل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تعزيز إجراءاته الاحترازية في مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البرية بالمنطقة وذلك بدعم المنافذ البرية والجوية والبحرية 117 كادر صحي من اخصائيي وبائيات وأطباء ومسعفين على مدار 24 ساعه، وذلك سعياً للتصدي لفيروس كورونا المستجد «COVID19».

وأشار أن عدد الكوادر الصحية في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام 26 كادر صحي مابين أطباء واخصائيي وبائيات وممرضين وممارسين صحيين بالإضافة إلى توفير سيارتين اسعاف ومسعفين.

وأضاف التجمع أن عدد الكادر الصحي في مركز المراقبة الصحية في جسر الملك فهد الرباط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين 45 كادر صحي من أطباء واخصائيي وبائيات وممرضين وتم دعمه بسيارتين إسعاف ومسعفين.

وفي منفذ البطحاء الرابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم التجمع الصحي الأول بالشرقية مركز المراقبة الصحية من الكوادر 25 كادر صحي بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى دعم مركز المراقبة الصحية في منفذ الخفجي الرابط مع دولة الكويت 15 كادر صحي، وبين التجمع أيضا انه تم دعم المواني في المنطقة حيث بلغ عدد الكادر الصحي 6 قابل للزيادة متى مااستدعى الأمر.

وأوضح التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن هذه المراكز تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال عدد من الكوادر الطبية المؤهلة والتخصصات المساعدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها، مؤكد أنه تم تأمينها بالمستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية والنقل الإسعافي ومختلف النشرات التوعوية للمسافرين.

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ويشرف على هذه الخدمات فرق عمل من الممارسين الصحيين كل حسب تخصصه، حيث يتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات رئيسة تشمل فريق الإفصاح والفرز، وفريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة الأمراض المعدية، إضافة إلى فريق الدعم والإشراف من قبل إدارات الصحة العامة والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

وتشتمل الإجراءات الوقائية على مناظرة وفرز جميع القادمين من حيث ارتفاع درجة الحرارة وأعراض الإصابة والإفصاح عن الدول التي زارها القادمون قبل وصولهم إلى المملكة،التي تحدث بشكل يومي من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «saudi cdc».

كما يتم تطبيق الإجراءات المتبعة التي تشمل عزل الحالات المشتبهة وإجراء التحاليل اللازمة والعلاج أو حجر ومراقبة الحالات التي ليس لها أعراض منزلياً أو في ضيافة الوزارة في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية على أهمية التزام أفراد المجتمع كافة بإتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.