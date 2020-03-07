مصرع مسؤوليْن حكوميين بحادث سير في مصر

لقي مسؤولان في وزارة الأوقاف المصرية مصرعهما في حادث سير، الجمعة، جرّاء انقلاب سيارة ملاكي على أحد الطرق الرئيسية جنوب العاصمة القاهرة.



ونقلت سيارات الإسعاف جثتي المسؤولين إلى مستشفى بني سويف التخصصي القريب من طريق "الزعفرانة – بني سويف"، الذي شهد الحادث.



وأفادت مديرية أمن بني سويف بأنَّ المسؤولين هما محمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، وهاني محمد، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الشرقية.