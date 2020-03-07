القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أحمد سعد، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إنهم ينسقون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاحتواء فيروس كورونا، موضحا أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة الفيروس بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في ليبيا للقضاء على كورونا.
إجراءات جديدة لمكافحة كورونا توجه ضربة موجعة للسياحة في اليابان
البيت الأبيض والكونجرس بدائرة الخطر من كورونا.. و"أيباك" السبب
وأضاف "سعد" في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن منظمة الصحة العالمية نفذت برامج كثيرة تتمحور في دعم الطوارئ والفرق المتنقلة ودعم النازحين والعائدين إلى منازلهم ودعم النظام الصحي وتدريب الكوادر الصحية والتدخل تحت طلب الحكومة الليبية إذا استدعى الأمر بالخبرات والإمداد وتقديم النصح والأدلة الإرشادية ورعاية الحوامل والأم والطفل، والمصابين بالأمراض المزمنة والفيروسية؛ منها الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي، كما تم توفير أجهزة لتشخيص الدرن الرئوي المقاوم للعلاجات وتوريدها إلى بنغازي وطرابلس وسيتم إرسال أخرى إلى طبرق.
وأضاف أن المنظمة نفذت حلقات طبية كثيرة استهدفت أطباء ومرضى، ووضعت معايير وتقييم الدراسة في الجامعات والمعاهد المتخصصة من الكوادر الطبية والمساعدة، وجرى التركيز على الأطباء، خصوصا طبيب الأسرة وتنفيذ مشروع من الجهات الداعمة، خصوصا المملكة المتحدة البريطانية من أجل توفير مركز صحي متكامل وتوثيقه من جديد.
وأكد أن فرق الاستجابة السريعة منتشرة في كل أنحاء ليبيا لمواجهة كورونا فهم يعتبرون الأمن الصحي الداخلي للدولة الليبية، كما نتابع خطة لمنع تسرب المرض من الدول المجاورة وتوحيد جهود الوزارات الصحة والبيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تواجه "كورونا" في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.