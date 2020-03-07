سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 مارس 2020

واصل سعر الدولار في مصر استقراره أمام الجنيه المصري، السبت، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الخميس.



وكان الجنيه المصري قد ارتفع أكثر من 50 قرشا (الجنيه = 100 قرش) مقابل الدولار منذ بداية 2020 حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

أعلى سعر للدولار

سجلت شاشات مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.61 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 15.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع في 4 بنوك؛ هي التعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي.

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السعر في أكبر بنك حكومي في مصر

بلغ سعر صرف الدولار 15.58 جنيه للشراء مقابل 15.68 جنيه للبيع لدى شاشات بنوك البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) في مصر.

كما تكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي وعودة والأهلي اليوناني.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.59 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 17.32 جنيه للشراء و17.56 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.03 جنيه للشراء و20.28 للبيع، بحسب شاشات البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي مستقرا عند 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الكويتي 50.76 جنيه للشراء و51.34 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.