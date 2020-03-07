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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن تطورات حالة مصابي كورونا
أكد أن الوصع الصحي مطمئن وفي تحسن مستمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم السبت، أن جميع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد معزولة تمامًا، مشيرًا إلى أن وضعها الصحي مطمئن وفي تحسن مستمر.
وقال العبد العالي، في مداخلةٍ مع قناة “الإخبارية”، بأنه يتم تقديم كافة الإجراءات الصحية للحالات الموجودة بالعزل الصحي داخل المنشآت المخصصة للتعامل معها.
وتابع أن الوزارة تقوم بمجهود مكثف ونشط جدًّا، بالتعاون مع جميع منافذ المملكة، حيث يتم حصر المخالطين وعمل الاستقصاء الوبائي، الأمر الذي نتج عنه اكتشاف حالات إضافية جديدة.
يذكر أن وزارة الصحة أكّدت إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، والثانية لأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات، ليصل مجموع الحالات المؤكد إصابتها 7 حالات.
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