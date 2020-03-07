البحرين تعلن تسجيل 7 حالات مؤكدة لفيروس كورونا وتعافي حالتين

2020-03-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم السبت، تعافي حالتين كانتا مصابتين بكورونا، فيما أكدت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس 7 حالات.

وأضافت وزارة الصحة في البحرين أنه تم فحص 2062 عينة عن طريق الوحدات المتنقلة، وتم التأكد من سلامة 2055 عينة وخلوها من فيروس كورونا.

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وكانت السلطات البحرينية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: “نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل”، مضيفًا أنه “منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين في إيران وأهاليهم”.

وأضاف المانع: “جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية”.

وإيران بؤرة تفشٍّ للفيروس في الشرق الأوسط، وقد سجلت 107 حالات وفاة بسبب الفيروس، لتأتي بعد إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة قبل شهرين.

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