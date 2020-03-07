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تحذير عاجل من سفارة المملكة بماليزيا للمواطنين
شفاء 23 حالة و70 آخرون تحت المتابعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة في ماليزيا مواطنيها من تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من المرض.
وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر: إن السلطات الصحية الماليزية أعلنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل حتى تاريخ اليوم إلى (93) حالة، وتم معالجة وشفاء (23) حالة، و(70) حالة تحت المتابعة.
ودعت السفارة المواطنين والمقيمين والزائرين لماليزيا إلى اتباع الإرشادات الصحية واتخاذ الحيطة والحذر من التجمعات ومناطق الازدحام.
يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
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