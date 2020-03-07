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تأجيل مهرجان التمور بالأحساء لأسباب احترازية

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2020-03-07

تأجيل مهرجان التمور بالأحساء لأسباب احترازية

للحد من انتشار كورونا المستجد

متابعات الخليج 365 - الأحساء

قررت أمانة محافظة ‎الأحساء، اليوم السبت، تأجيل مهرجان التمور لأسباب وقائية واحترازية من فيروس كورونا المستجد COVID19.

وكانت أمانة منطقة الرياض، قد كشفت عن تأجيل فعالية “بسطة الرياض” في شارع التحلية إلى إشعار آخر.

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وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الوقائية في إطار الجهود المبذولة للحد من التجمعات البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، والأخرى مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.

وأهابت وزارة الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937”؛ للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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