محمد بن مسعود - الدمام - زعيم حزب سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-07 أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي يدخل ضمن الائتلاف الحاكم في البلاد، نيقولا دزينغاريتي، إصابته بالنوع الجديد لفيروس كورونا.

وقال دزينغاريتي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 (اسم السلالة الجديدة لفيروس كورونا) إيجابية. أنا بخير لكن سيكون عليّ البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة". 07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 05:03 PM Advertisements اخر تعديل 07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 06:49 PM يدخل ضمن الائتلاف الحاكم يدخل ضمن الائتلاف الحاكم أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، الذي يدخل ضمن الائتلاف الحاكم في البلاد، نيقولا دزينغاريتي، إصابته بالنوع الجديد لفيروس كورونا.

وقال دزينغاريتي، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الأطباء قالوا لي إن نتائج فحص عيناتي الخاص بـCOVID-19 (اسم السلالة الجديدة لفيروس كورونا) إيجابية. أنا بخير لكن سيكون عليّ البقاء في بيتي خلال عدة أيام مقبلة". ، زعيم حزب سياسي إيطالي يعلن إصابته بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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