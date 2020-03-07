، دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "أبها" بثنائية يعرقل "التعاون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق أبها عصر اليوم في عرقلة نادي التعاون بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .

كان أبها البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب صالح آل عباس قبل أن يضاعف اللاعب أمين العطوشي النتيجة للفريق .

اللاعب ربيع سفياني كان صاحب هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة 27 في حين تجمد رصيد نادي التعاون عند النقطة 29.