، "الحقيل" يتقدم الحضور في احتفال "الغفيلي" بترقية ابنه "حمد" للمرتبة الـ 14 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم وزير الإسكان والمكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، الحضور في احتفال الغفيلي بن محمد الحبردي، بترقية ابنه حمد الحبردي، مدير عام مكتب وزير الإسكان إلى المرتبة الرابعة عشرة.

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الخزامى للمناسبات والمؤتمرات في الرياض أمس الجمعة، عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، ومنهم الشيخ سعد الشثري، ووزير الإسكان سابقًا الدكتور شويش الضويحي، ووزير النقل سابقًا المهندس عبدالله المقبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي خالد الحقيل، والدكتور مساعد الحقيل.



واعتبر "الحبردي"، هذه الترقية حافزًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن الغالي، وأن تكون له عونًا على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه.

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