محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي. ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ. 07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 06:28 PM Advertisements تكليف "حسن خرمي" مديرًا لتعليم صبيا تكليف "حسن خرمي" مديرًا لتعليم صبيا أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي. ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ. الكلمات المفتاحية ، تكليف "حسن خرمي" مديرًا لتعليم صبيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف "حسن خرمي" مديرًا لتعليم صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.