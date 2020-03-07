غدًا.. «تعليم الدوادمي» تطبق الدوام الصيفي في مدارس المحافظة

تبدأ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي، غدًا الأحد، تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وجرى تحديد بدء الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات) في المحافظة وجميع مدارس البنين والبنات خارج المحافظة عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة تمامًا.
أما الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) في المحافظة فيبدأ عند الساعة السابعة، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.
ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة؛ لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.
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