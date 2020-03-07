رئاسة أمن الدولة تشارك في فعاليات معرض القصيم للكتاب بنسخته الثالثة

تشارك رئاسة أمن الدولة في معرض القصيم للكتاب المقام فعاليته حاليًّا في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة، بجناح يضم العديد من الأركان المهمة للقطاعات والإدارات التابعة لأمن الدولة المتمثلة في المباحث العامة، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن.

وتقدم الجهات المشاركة عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية، وتستعرض القدرات القتالية والأمنية لمنسوبي الرئاسة من خلال إقامة بعض الفرضيات الحية أمام زوار المعرض؛ ما يعزز وعيهم بالمخاطر الأمنية، ودور الرئاسة في محاربتها الجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا، فيما يضم الجناح لوحة الشهداء التي تضم صورًا لجميع من قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن من منسوبي رئاسة أمن الدولة.

ويحظى الجناح بإقبال لافت من الزوار؛ لما يحتويه من أنشطة تفاعلية تتيح ممارسة الرماية والقفز المظلي بواسطة تقنية الواقع الافتراضي، والتعرف عن قرب على بعض المضبوطات والوسائل المعدة للإضرار بأمن وسلامة المواطن والمقيم، فيما يُعد جناح رئاسة أمن الدولة من أهم الأجنحة التي أسهمت في نجاح المعرض.