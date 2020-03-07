الصحة تعلن تسجيل حالتين جديدتين بـ«كورونا» لمواطنتين عائدتين من إيران والعراق

أكَّدت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديتين بفيروس كورونا الجديد (COVID19) لمواطنتين؛ إحداهما قادمة من إيران والأخرى من(النجف) العراق، مشيرةً إلى أنّهما لم تبادرا بالإفصاح عن تواجدهما بالبلدين لدى وصولهما منافذ المملكة.

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنَّ نتائج مخبرية أكدت إصابة مواطنة قدمت المملكة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات ولم تفصح أيضًا عن ذلك عند المنفذ.

وأضافت الصحة، أنَّه وفقًا للإجراءات الاحترازية المتّبعة من قبل الجهات المختصة فقد تمَّ فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتمَّ نقلها إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

سبع حالات

وطمـأنت الوزارة الجميع، بأنّ جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حاليًا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

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وأهابت وزارة الصحة بكلّ من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورًا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عمّا يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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