بالصور.. جامعة القصيم تختتم حملة «تفرق معك» الصحية التوعوية

اختتمت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الطب، أمس الجمعة، حملتها الصحية التوعوية التي أقامتها تحت عنوان «تفرق معك».

الحملة، أقيمت على مدار يومين، في مجمع النخيل بلازا بمدينة ‫بريدة، وخلالها تم تقديم فحوصات طبية عدة وبرامج ترفيهية وتثقيفية لتعريف زوار الحملة، من فئات المجتمع كافة بالمفاهيم الصحية السليمة.

وتناولت الحملة سبل الوقاية والتوعية من بعض الأمراض؛ بهدف التعريف بالمفاهيم الصحية السليمة في مجال المحافظة على الصحة العامة، ومن هذه الأمراض (القدم السكرية، وأمراض البروستات، سرطان الثدي، السمنة، قص المعدة)، وغيرها بناء على شيوعها وحاجة المجتمع للتعرف على مخاطرها وطرق التعامل معها، وكيفية تجنبها والوقاية منها.

وحرص منظمو الحملة، على إيصال الأفكار بطريقه ملموسة ومحسوسة لأكثر من شريحة اجتماعية، وذلك بإقامة معرض حضاريّ تناول تاريخ الجراحة، ابتداء من نشأة العمليات الجراحية قديمًا وحتى التجربة ثلاثية الأبعاد للجراحة، التي تعكس الوضع الراهن لغرفة العمليات.

واشتملت الحملة على أركان تثقيفية وأماكن مخصصة للاستشارات الطبية وبرامج للأطفال، وكذلك ركن لقياس الضغط والسكر، إضافة إلى توزيع العديد من الهدايا التذكارية على الجمهور في ختام الفعاليات.